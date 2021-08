Lizzanello: senza green pass non si entra nell'area della festa patronale

Festa del Santo Patrono ma con green pass. Lizzanello festeggia San Lorenzo ma il sub commissario straordinario Guendalina Federico ha predisposto un piano sicurezza anti covid.

L'ingresso alla festa

L’avviso alla cittadinanza è stato diffuso nelle scorse ore a firma del sub commissario straordinario, la dottoressa Guendalina Federico. Come ogni anno, il 9 e il 10 agosto la comunità di Lizzanello rende omaggio al santo patrono, una fede profonda sigillata da festeggiamenti civili e religiosi importanti. Quest’anno però, la pandemia e l’emergenza sanitaria che ha investito l’Italia, hanno inciso anche sulla programmazione dei riti. Ad iniziare dal pieno rispetto delle norme anti contagio da Covid-19, regole che sono inserite in un piano di sicurezza che coinvolgerà anche l’area interessata dalla festa del patrono San Lorenzo.

L’ingresso dei visitatori sarà intanto consentito solo ed esclusivamente dai 2 varchi collocati in via della Libertà, il primo all’altezza della colonna di San Lorenzo, il secondo all’altezza di via Cesare Battisti. Gli accessi saranno controllati dal personale di polizia locale che verificherà il possesso della certificazione verde Covid-19, attestante una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, l’avvenuta guarigione da COVID-19 e l’aver effettuato test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (con validità ultime 48 ore).

Le disposizioni naturalmente non saranno applicate ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. La notizia della presenza dei varchi e del possesso della certificazione verde ha creato non pochi malumori tra i cittadini di Lizzanello, che ritengono eccessiva la misura di prevenzione e restrittiva della libertà personale. Nell’area della festa, concentrata in piazza della Libertà, si potrà far visita a San Lorenzo nella chiesa madre, si celebrerà la Santa Messa all’aperto ed è stato allestito un luna park, tra qualche bancarella di dolciumi tipici e giocattoli.