Paura allo svincolo: auto esce di strada e si ribalta

Paura nel pomeriggio nei pressi dello svincolo per Lizzanello dalla Maglie-Lecce. A causa della pioggia che ha reso l'asfalto viscido, un'auto ha infatti perso il controllo della strada finendo rovinosamente fuori dalla carreggiata. la vettura si è ribaltata su se stessa danneggiandosi in più punti, vetro anteriore compreso, ma fortunatamente non è entrata in collisione con altri mezzi e anche per l'occupante, oltre allo spavento, non si sono registrate ferite.