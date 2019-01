Litiga con la vicina e le lancia un vaso di fiori sul balcone: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Litiga con il vicino e gli lancia un vaso di fiori sul balcone. Non contento, tenta di sfondargli la porta minacciandolo con un bastone. E' quanto accaduto il 28 dicembre scorso a Martano: oggi, grazie al racconto della vittima, i carabinieri hanno denunciato C.D., 57enne nato a Carpignano Salentino ma residente a Martano. La lite tra vicini, iniziata per futili motivi, stava degenerando quando l'uomo ha lanciato dal proprio balcone, verso il balcone sottostante, un vaso di fiori. Pochi minuti dopo, ha tentato di sfondare la porta d'ingresso dell'abitazione della vittima con calci e pugni, brandendo un bastone con cui ha danneggiato la parete esterna. La violenta reazione dell'uomo, fortunatamente, non ha avuto seguito. Ma la denuncia presentata dalla vittima ha permesso ai carabinieri di ricostruire la vicenda e denunciare C.D.