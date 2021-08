Litiga con gli amici e li accoltella: notte horror a Ugento

Trovato dopo una ricerca in tutto il Salento e un ragazzo di 21 anni di Bari, Gabriele De Renzo, accusato di lesioni gravi nei confronti di tre persone.

Il giovane si trovava in vacanza con alcuni amici in un villaggio a Torre San Giovanni, marina di Ugento. Lunedì, però, dopo una lite Gabriele ha ferito tre dei suoi amici, una delle amiche alla gola, ed è fuggito. I tre sono stati condotti in ospedale e dimessi con una prognosi di 8 giorni...

