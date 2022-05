Lite fra vicini degenera: estrae la pistola e comincia a sparare. Panico a Lecce

Al culmine di una lite con i vicini estrae la pistola e spara in aria. Attimi di panico in via Barba, vicino a via Adriatica a Lecce, nel primo pomeriggio. Un uomo, che stavo litigando ferocemente con la vicina di casa per motivi che ora sono all'attenzione degli agenti di Polizia, ha sparato alcuni colpi di pistola in aria: lei è scesa in strada, chiedendo aiuto e chiamando il 113. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Lecce, protetti dai giubbotti anti-proiettile.

Le indagini

Solo dopo aver fermato l'uomo, un 30enne, i poliziotti hanno appurato che la pistola era una scacciacani. Gli spari, avvertiti in tutto il quartiere, hanno comunque costretto all'intervento delle ambulanze del 118 in via Barba, dove alcune persone hanno avvertito un malore. La posizione del 30enne è adesso al vaglio degli investigatori: potrebbe essere denunciato per minaccia aggravata.

Maggiori dettagli a breve.