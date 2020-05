Lite tra sindaco e assessore in Comune: la lite finisce con una porta sfondata

Sindaco e assessore litigano in Comune e la sfuriata si conclude con una porta rotta da un pugno. E' accaduto nei giorni scorsi a Minervino. Un litigio furibondo proprio all'interno del municipio nato da una discussione piuttosto accesa. La notizia non è passata inosservata e benché in poco tempo siano stati chiamati i tecnici a riparare l'infisso non è ancora chiaro sei tra i due sia tornato il sereno oppure se la maggioranza del sindaco Ettore Caroppo stia avendo qualche problema. «Sono cose che succedono - replica il primo cittadino -, la casa comunale è come una famiglia ed è quindi normale che qualche volta si litighi». Ultimo aggiornamento: 18:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA