Folle lite per strada: investe un uomo e fugge. È successo a Salice Salentino, dove un litigio esploso per futili motivi ha rischiato di finite in tragedia.

L'investimento e la fuga

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di risalire all’automobilista pirata: si tratta del quarantenne D.C., finito nei guai con le accuse di lesioni personali colpose e omissione di soccorso.