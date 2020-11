La lite degenera, 34enne sale in auto e investe il rivale

I motivi della lite sono ancora sconosciuti, ma ciò che è certo è che uno dei due avversari è finito in caserma, davanti ai carabinieri, e l'altro in ospedale, a Tricase, con una serie di lesioni agli arti inferiori e alla testa. La prognosi è, al momento, riservata.

E' accaduto tutto intorno alle 18, in via Rossini a Presicce. Un 34enne, dopo uno scontro verbale con un 38enne - che nella vettura di sua proprietà aveva una pistola a salve -, è salito in auto e lo ha travolto.

Aggiornamenti nelle prossime ore.

