Lite per strada a colpi di bottiglie rotte: un ferito a Lecce

Ennesimo episodio di sangue in via don Bosco a Lecce. Un uomo, pare al culmine di una lite in strada, è rimasto ferito al braccio dopo un tentativo di accoltellamento con una bottiglia rotta. A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona che hanno sentito le urla. A quanto si apprende, nella lite tra extracomunitari - un uomo e una donna - sarebbe intervenuto un terzo uomo, forse per mettere pace o per separarli. E proprio questa terza persona sarebbe stata ferita.

L'arrivo dell'ambulanza



In breve si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al ferito, ne hanno disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale “Fazzi” di Lecce. Sul posto anche Polizia e Carabinieri per le indagini e verificare motivazioni ed eventuali responsabili del ferimento.