Lite nella villetta, poi si passa alle mani: due minorenni finiscono in ospedale

Lite nella villa comunale, due ragazzini si picchiano e, feriti, finiscono in ospedale. È avvenuto ieri sera a Taurisano.

La lite ieri sera

Tutto sarebbe accaduto nella villa comunale. I due, di 16 e 14 anni, entrambi di Casarano, sarebbero venuti alle mani in seguito a una lite e poi entrambi, ognuno per proprio conto, hanno raggiunto il pronto soccorso del "Francesco Ferrari" di Casarano per farsi medicare, il primo per una ferita superficiale da oggetto contundente alla schiena, il secondo per una frattura al setto nasale causata probabilmente da una testata. Il primo, poi, dopo qualche ora è stato trasferito al "Vito Fazzi" di Lecce. Fortunatamente nessuno corre gravi pericoli.

Le indagini della polizia

Sull'accaduto stanno indagando i poliziotti del commissariato di Taurisano, agli ordini del vicequestore Salvatore Federico. Spetterà a loro ricostruire i contorni dell'intera vicenda. Ognuno dei due ragazzi avrebbe dichiarato di non conoscere l'altro.