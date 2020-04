Lite in strada nonostante i divieti, multa e denuncia per padre e figlio

Padre e figlio intenti a litigare per strada. Una scena violenta ma quasi anonima diventa un caso nella città silenziosa del lockdown, con tanto di chiamata alla polizia e ripresa dell'intervento dai balconi. Il tutto è accaduto questa mattina alle 8.45 quando una volante, avvisata da un passante, ha bloccato i due nei pressi della Banca d'Italia. I due uomini urlavano e si picchiavano, all’angolo tra piazza Sant’Oronzo e piazzetta Santa Chiara. Quando le volanti si sono avvicinate hanno capito che si trattava di padre e figlio in arrivo da un altro comune per effettuare un’operazione bancaria.

Alla richiesta dei documenti, l’uomo più anziano ha reagito inveendo contro gli agenti che gli chiedevano conto della sua presenza in strada. Nostante fosse trattenuto dal figlio, l'anziano ha continuato a strattonare gli operatori, attirando altre pattuglie nelle vicinanze. Dopo una lunga colluttazione i due sono stati portati in questura.

Ultimo aggiornamento: 21:30

L’uomo più anziano è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ed entrambi i controllati sono stati sanzionati per essersi allontanati dal comune di residenza senza un valido motivo.