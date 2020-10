Prendono le difese della sorella: colpi di martello sulla testa del cognato. Grave in ospedale

Quali siano stati i motivi che hanno fatto scoppiare la lite ancora non è dato sapere. Ma le urla che provenivano dalla casa coniugale hanno messo in allarme i fratelli di una donna di Campi salentina, che abitano nelle vicinanze e che sono accorsi in suo aiuto, prendendo letteralmente a martellate sulla testa il cognato nonché marito della donna.

L'uomo, 36 anni, è finito in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, con gravi ferite, mentre nella casa dove ieri è scoppiata la lite fra marito e moglie sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campi.

Aggiornamenti a breve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA