Lite al supermercato e poi la rissa: arrestato 24enne

Prima litiga col cassiere del supermercato per il resto, poi aggredisce uno dei carabinieri che erano intervenuti per riportarlo alla calma, spedendolo al pronto soccorso. E così finisce in carcere, con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il protagonista è uno straniero originario del Burkina Faso, di 24 anni, in Italia da richiedente asilo ed ospite presso un centro di accoglienza di Corsano, arrestato nella tarda serata di venerdì dai carabinieri della stazione di Tricase. Il giovane si era recato in un supermercato della cittadina per alcuni acquisti, ma dopo avere pagato il conto ha iniziato a litigare col dipendente addetto alla cassa, perché a suo dire gli mancava qualche spicciolo dal resto. Il litigio tra i due è presto diventato più acceso. E così sono stati allertati i carabinieri. Accorsi sul posto, i militari hanno tentato di calmare gli animi. Quando però hanno chiesto allo straniero i documenti per identificarlo, il 24enne si è rifiutato di esibirli ed ha reagito violentemente, ingaggiando con uno dei carabinieri una breve colluttazione, terminata con entrambi i partecipanti per terra. Fermato non senza fatica, il giovane burkinabé è stato accompagnato in caserma, dove – sentito il parere del pubblico ministero di turno – per lui è scattato l'arresto. È stato ristretto presso la casa circondariale di Lecce. Il militare coinvolto nel tafferuglio con lo straniero, un appuntato della stazione di Tricase, visitato sul posto dal personale del 118, ha rifiutato il trasporto in ospedale: è stato giudicato guaribile in 10 giorni a causa di una ferita ad una mano.C.Tad.