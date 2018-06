Liste d'attesa, partenza a due velocità per il nuovo sistema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Partenza a due velocità del sistema che dovrà governare le liste d’attesa e le prenotazioni. Nella prima settimana di sperimentazione nell’area Nord della Asl di Lecce sono circa 70 le richieste che non hanno risposta e che sono state registrate nell’agenda virtuale creata proprio per questi casi, mentre nell’area Sud questa opzione non è ancora nella disponibilità degli operatori degli sportelli Cup (stando a quanto riferiscono gli addetti ai lavori) tant’è che l’altro ieri si è verificato il caso di una paziente oncologica che per fare un ecodoppler entro 10 giorni, si è sentita dire che dovrà andare ogni mattina alle 8 al Cup per vedere se c’è la possibilità di fare l’esame. L’alternativa suggerita alla donna è stata quella di pagare per fare l’esame. Il principio dell’agenda virtuale, invece, è quello che l’operatore del Cup inserisce sulla piattaforma digitale la richiesta di prenotazione e poi il medico tutor si preoccupa di trovare la soluzione per fare eseguire l’esame o la visita nei tempi previsti contattando o facendo contattare il/la paziente che, perciò, non deve fare nessuna “penitenza”: né di su e giù, né di esborso di denaro.Ma il caso della donna di Scorrano è solo la punta dell’iceberg di un sistema che non sta girando alla stessa velocità in tutta la Asl. Per evitare di negare esami e visite, nei tempi previsti dai codici di priorità, il direttore generale della Asl di Lecce, Ottavio Narracci, ha voluto mettere in pista un sistema di controllo e di risposta certa per chi si presenta ai Cup aziendali. In quest’ottica è stata prevista un’agenda virtuale dove le prenotazioni sono prese in carico da un medico tutor che ha diverse frecce nel suo arco per non lasciare abbandonati a se stessi i pazienti che dinnanzi alla difficoltà di accesso alle cure rinunciano o decidono di aprire il portafoglio.La Asl di Lecce sulla base di quanto previsto nel “Progetto Aziendale Governo delle Liste di attesa per garantire in tempi certi le prestazioni sanitarie”, ha diviso virtualmente l’azienda in due aree: una Nord di cui è responsabile il direttore del distretto di Lecce, Rodolfo Rollo, una Sud con responsabile il direttore del distretto di Maglie, Aldo Schiavano che spiega: «Siamo ancora in una fase primordiale e comunque se la prenotazione ha codice di priorità B, ci sono dieci giorni di tempo per trattarla. L’operatore Cup che ha gestito questa richiesta di prenotazione avrebbe dovuto contattare gli operatori del distretto di Maglie: questa è l’indicazione che abbiamo dato per quelle situazioni in cui ci sono difficoltà a fissare l’appuntamento. In questo modo si inserisce la richiesta nella lista esclusiva».