Comunali 2019, esclusa una lista di Poli Bortone

Da cinque a quattro liste: tante saranno, a meno di nuove sorprese, quelle che sosterranno la corsa di Adriana Poli Bortone a sindaco di Lecce. In queste ore, infatti, la commissione elettorale e gli uffici comunali hanno escluso una delle cinque presentate dalla senatrice per mancanza di alcuni certificati elettorali. Dubbi anche su un'altra lista, riferiscono dall'ufficio Anagrafe, per l'autentica di alcune firme, un problema sul quale però si riuscirebbe a intervenire per giungere a una soluzione positiva. Aggiornamenti nelle prossime ore.