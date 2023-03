Donne dal Sud: l'evento a Lecce con quattro relatrici, da Carolina Bubbico a Beatrice Rana

Storie che ispirano, racconti di coraggio, passione e tenacia tra vita professionale e privata. A raccontarle saranno le protagoniste del Workshop “Donne dal Sud”, organizzato da Links Management and Technology S.p.A. in occasione dell’International Women’s Day per celebrare la donna in ogni sua espressione e in tutto il suo valore. Ospiti dell’evento Carolina Bubbico, cantautrice e direttrice d’orchestra, Antonella Manca, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Banzi Bazoli di Lecce, Beatrice Rana, pianista di fama internazionale, Antonella Santi, life e mental coach. Donne di talento che ripercorreranno il loro cammino professionale tra difficoltà e soddisfazioni, mostrando come le sfide di ogni giorno non solo si intreccino e sovrappongano alla vita privata, ma da essa traggano linfa e sostanza. Sarà un momento di condivisione e confronto sulle opportunità di investire, fare impresa, lavorare al Sud e scommettere su iniziative che contribuiscono allo sviluppo di un intero territorio. Il workshop si terrà mercoledì 8 marzo alle 18 a Lecce presso l’headquarter di Links, in via Rocco Scotellaro, 55 e si aprirà con i saluti di Giancarlo Negro, Ceo di Links, società leader nel settore dell’Information Technology.

Il video

Nel corso dell’evento verrà presentato un video realizzato dalle donne di Links, riprese nei loro momenti di vita quotidiana. Uno spot che incoraggia le donne a vivere appieno le proprie emozioni. Perché le emozioni le rendono ogni giorno uniche, forti e autentiche. Le invita a seguire i propri desideri e il proprio spirito perché essere sé stesse è la cosa più bella da mostrare.