Lieto fine per la coppietta dispersa: rintracciati in stazione

LECCE - Ritrovata la coppia di minorenni scomparsa da Gallipoli quattro giorni fa e di cui non si avevano più notizie. Nel corso dei servizi nelle stazioni ferroviarie ed a bordo dei treni questa mattina, personale della Polizia della Polizia Ferroviaria di Lecce notava aggirarsi, in stazione, due giovani, una ragazza ed un ragazzo, che attiravano l’attenzione degli agenti in quanto sembravano agitati, oltre al fatto che le loro sembianze corrispondevano alle foto divulgate alle Forze dell’ordine e agli organi d’informazione in relazione alla scomparsa nei giorni scorsi di due minori della provincia di Lecce, per i quali era in atto il “Piano nazionale per la ricerca delle persone scomparse”.Gli agenti, pertanto, avvicinavano i ragazzi e, dal primo approccio, capivano che si trattava proprio dei due minorenni che, il giorno 28 marzo u.s., si erano allontanati arbitrariamente dalle proprie famiglie, dimoranti nelle città di Gallipoli e Casarano, la cui scomparsa veniva denunciata dai genitori presso i Carabinieri.I due giovani, di 16 e 17 anni, dopo essere stati tranquillizzati, venivano accompagnati negli Uffici della Polizia Ferroviaria, dove, successivamente, erano affidati ai rispettivi genitori.