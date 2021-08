Santa Caterina, un altro lido trasformato in discoteca. Chiuso il Beija Flor

Un altro stabilimento balneare trasformato in discoteca a Santa Caterina. Si tratta del Beija Flor, lido nel cuore della marina neretina che resterà chiuso per cinque giorni.

La segnalazione e i controlli

Intorno alle 19 di ieri sera la centrale del commissariato di Nardò ha ricevuto diverse telefonte che segnalaveno la presenza di giovani e di musica ad alto volume nella zona. A seguito del controllo da parte della polizia, gli agenti hanno potuto appurare che effettivamente il lido era stato trasformato in discoteca e che i numerosi giovani presenti, tutti sprovvisti dei previsti dispositivi di mascherina, consumavano bevande e ballavano sulla musica, ad alto volume, passata da un deejay, operativo alla propria consolle.

Gli agenti, dopo aver fatto spegnere la musica e tutte le apparecchiature per la diffusione, fatto allontanare gli avventori, hanno identificato l’amministratore unico, un 49enne neretino, al quale, nella mattinata di oggi, è stata elevata la sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio con la contestuale chiusura dell’attività per cinque giorni.