Lido Marini, corto circuito in cucina: distrutto dalle fiamme il bar spaghetteria

Incendio di natura accidentale stanotte, intorno all'1.30, a Lido Marini, nel Salento. A subire danni rilevanti è stato il bar spaghetteria gelateria “La Rosa dei Venti ”, in via Cristoforo Colombo 13, di proprietà di un uomo di Salve che al momento dell'incendio si trovava nel locale, ma fortunatamente non è rimasto ferito.

Il rogo si sarebbe propagato dalla cucina a causa di un corto circuito. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che hanno domato le fiamme. Presenti anche i carabinieri della locale stazione.