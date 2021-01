Lidi, proroga triennale: il Tar boccia Palazzo Carafa

I balneari leccesi, nella battaglia sulle proroghe delle concessioni, si aggiudicano la prima partita. Per il Tar Lecce - come già accaduto con le sentenze sulle vicende di Castrignano del Capo ha ribadito che la disapplicazione di una legge nazionale non compete alla pubblica amministrazione ma esclusivamente al giudice. Quindi, il diniego alle proroghe fino al 2033 e financo la proposta alternativa condizionata di proroga tecnica triennale di Palazzo Carafa sono illegittime. Tuttavia, a strettissimo giro dopo la pubblicazione della sentenza, dallo stesso Palazzo di città, è il sindaco Carlo Salvemini ad annunciare ricorso al Consiglio di Stato.

Ma questa prima importante vittoria resta e se la aggiudicano, difesi dall'avvocato Danilo Lorenzo, due dei 26 stabilimenti balneari del litorale leccese: il Pachamama e il Pevero Beach, entrambi a San Cataldo. E pur nella consapevolezza di dover affrontare il ricorso capitolino, questo primo risultato non è cosa di poco conto: serve a prendere fiato e tempo. Le concessioni in essere sono scadute lo scorso 31 dicembre. E sono due gli elementi che consentono agli imprenditori di occupare la parte di demanio loro assegnata: un emendamento inserito in uno degli ultimi Dpcm che, causa Covid, proroga ogni tipo di autorizzazione esistente fino al prossimo 30 aprile (concessioni, titoli edilizi e autorizzazioni paesaggistiche ne fanno parte) e, in ultimo, i contenziosi amministrativi i quali, grazie ai decreti cautelari, mantengono lo status quo fino alla chiusura definitiva dei giudizi.

Il principio difeso dal Tar Lecce è legato fondamentalmente a due questioni imprescindibili: la divisione delle competenze tra i poteri dello Stato e la gerarchia delle fonti di diritto. E se è vero che la nostra stessa Corte Costituzionale ha stabilito che le Direttive self executing sono preminenti sulla legge interna è pur vero scrivono i magistrati leccesi che la Bolkestein non è immediatamente esecutiva, nel senso che non possiede quei requisiti che la rendono applicabile nel diritto italiano. Peraltro ancora da via Rubichi poiché la disapplicazione altro non è che una violazione della norma interna essa compete esclusivamente al giudice perché solo il giudice ha il potere di porre la questione di legittimità alla Corte Costituzionale o a quella di Giustizia Europea, e quindi da parte del funzionario pubblico sarebbe solo una scelta arbitraria. Due principi giuridici che raccontano le cronache giudiziarie degli ultimi mesi si discostano dalla Corte di Cassazione penale (che ha definito invece la Bolkestein self executing) e dalla ormai nota sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2019 che ha sottolineato l'obbligo in capo non solo al giudice ma a tutte le ramificazioni dell'apparato amministrativo di disapplicare la norma interna quando in contrasto con quella europea.

«Questa sentenza il commento soddisfatto dell'avvocato Lorenzo - rappresenta un pezzo di storia del diritto; l'orientamento assunto dai giudici amministrativi salentini presenta elementi di novità giurisprudenziali assoluti. L'atteggiamento assunto dal Comune di Lecce ha, sin dall'inizio, destato notevoli perplessità; ora abbiamo assoluta certezza sull'innegabile diritto dei concessionari ad ottenere la proroga fino al 2033». Plaudono alla sentenza anche i legali di alcune associazioni di categoria: «La conferma della fondatezza dell'affermazione dei giudici scrivono Federico Massa, Francesco Romano e Leonardo Maruotti sta nella irragionevole pretesa del Comune di differenziare l'attività amministrativa in funzione del modello prescelto», e il Tar ha quindi «dato un segnale ai Comuni aggiunge Mauro Della Valle, di Federezione Imprese Demaniali al fine di evitare disparità di trattamento». Sarcastico, il presidente della Commissione Controllo di Palazzo Carafa, Giorgio Pala, che parla di «ennesimo capolavoro dell'amministrazione Salvemini che adesso non può esimersi dalle dovute scuse ai balneari».

