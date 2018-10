Multe ai lidi per il mancato smontaggio: vertice con il Governo in prefettura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lidi balneari nel caos e a Lecce arriva il sottosegretario ai Beni culturali Lucia Bergonzoni. Per lunedì prossimo il prefetto Claudio Palomba ha convocato un vertice urgente dopo l'appello dei titolari degli stabilimenti a pochi giorni dalla scadenza dei permessi stagionali e con gli annunciati controlli dei Comuni che promettono multe a raffica per i casi di mancato smontaggio. Un pugno di ferro che rischia di coinvolgere decine di operatori salentini.Al tavolo in prefettura, a Lecce, parteciperanno, oltre ai rappresentanti parlamentari del Salento, anche i sindaci del litorale jonico e del litorale adriatico. Una sollecitazione a fare chiarezza per definire, una volta per tutte, competenze e normative sullo smontaggio a fronte di un danno economico che rischia di penalizzare gli operatori dell'industria balneare la cui crescita, nella stessa nota di convocazione, è riconosciuta anche dal prefetto.