Lecce come Berlino: la biblioteca è all'aperto, nel cuore della movida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prossimo 12 giugno, alle 18, partirà il progetto “Extra Convitto. Più Lib(e)ri in Piazza”: sarà allestita una sala lettura all’aperto, nel cuore della movida di Lecce, proprio davanti al Convitto Palmieri e che resterà fruibile per tutta l’estate 2020, ogni giorno dalle 8.30 alle 22. Saranno anche organizzate letture live con rappresentanti delle istituzioni e operatori della cultura per promuovere la lettura.La Biblioteca Bernardini di Lecce si trasferisce insomma in piazzetta Carducci per tutta la stagione estiva: dal 12 giugno ombrelloni, tavoli e poltroncine accoglieranno, ogni giorno dalle 8.30 alle 22.00 (su prenotazione: 0832.37.35.76 – ore ufficio oppure messaggio WhatsApp allo stesso numero), studenti e cittadini in questa inedita sala lettura, garantendo tutte le norme di sicurezza, ma senza dimenticare l’impegno culturale attraverso un fitto calendario di iniziative che si svolgeranno per tutta la stagione estiva, tra talk, presentazioni di libri e laboratori.Dalle grandi sale interne, la biblioteca si trasferisce quindi sotto il cielo della città – a stretto contatto con la movida e i ritmi quotidiani di turisti e cittadini che ogni giorno transitano per le vie del centro storico –, per proseguire così l’impegno avviato dal Polo biblio-museale di Lecce rispetto alle comunità che hanno abitato i suoi luoghi fino al giorno prima del lockdown, garantendo servizi di prestito e assistenza per ricerche bibliografiche e non solo, mettendo a disposizione alcuni tablet per la navigazione internet e accesso alla rete per connessioni al sito “bibliando” (tutti i giorni dalle 8.30 alle 22).L'iniziativa sarà avviata, il 12 giugno appunto, con una lettura corale ad alta voce (su prenotazione) che coinvolgerà la comunità dei lettori che frequentano la biblioteca, i giovani migranti coinvolti nel progetto “Il viaggio di Sindbad” e i il gruppo di lettura Rosantina.Coordinerà Mauro Marino, Fondo Verri.«Quella straordinaria comunità di lettori e amanti della cultura che fino a pochi mesi fa abitava giornalmente il Convitto Palmieri, ci chiede di tornare in quei luoghi, naturalmente tenendo conto di tutte le misure di sicurezze. Extra Convitto. Più lib(e)ri in Piazza è un progetto che andrà avanti per tutta l’estate, uno spazio reale (e virtuale, attraverso il canale #laCulturaRestaAccesa) di confronto, visioni ed esperienza insieme alle associazioni e agli operatori culturali che stanno ridisegnando con noi il futuro del Polo biblio-museale di Lecce. Piazzetta Carducci si trasforma così in una sala lettura sotto al cielo di Lecce, una piazza per le comunità», ha commentato Loredana Capone, assessore all’industria turistica e culturale, Regione Puglia.< >, commenta Luigi De Luca, direttore del Polo biblio-museale di Lecce.La biblioteca è un organismo in continua evoluzione, è uno spazio culturale, vivo dinamico, un contenitore di libri ma soprattutto di storie e persone, uno spazio sociale e di relazioni costruite da utenti, visitatori e bibliotecari. Tutto questo, purtroppo, con le stringenti quanto doverose misure sanitarie da mettere in atto, rischia di interrompersi e di creare vuoti e lacune. I servizi di prestito possono essere garantiti senza particolari problemi, ma che ne sarà delle relazioni? Interrogandoci su questo, abbiamo pensato di approfittare degli spazi all’aperto che la biblioteca Bernardini ha e di ampliare tali spazi, “sconfinando” anche nell’adiacente piazzetta Carducci, dove, nel rispetto delle misure di sicurezza, posizionare ombrelloni, tavolini e poltroncine per favorire la lettura, la socialità le relazioni.L’appuntamento sarà trasmessa sul canale #laCulturaResta accesa, a cura del Polo biblio-museale di Lecce e del Dams di Unisalento, sull’omonimo canale di YouTube.Una comunità di centinaia di cittadini, associazioni e operatori culturali hanno abitato giornalmente gli spazi del Convitto fino al lockdown. Dal 12 giugno tutti loro potranno tornare a casa, in quella piazza di comunità che è stata immaginata come un teatro giornaliero aperto a tutti per poter leggere in sicurezza e condividere esperienze culturali collettive.Una movida dei libri, quindi, che si inserisce anche nell'accordo recentemente siglato tra Regione Puglia e Comune di Lecce per la valorizzazione degli spazi culturali della città, in collaborazione con la Provincia di Lecce e il Teatro Pubblico Pugliese, nell'ambito del progetto Il Viaggio di Sindbad che vede come partner Comunità Emmanuel, Human First e Crocevia. Con il nome Extra Convitto si è voluto giocare proprio sull’idea di superamento mentale dei confini imposti dal covid19, confini che, per molti versi, fisicamente ancora è opportuno avere ma che invece devono vederci tutti impegnati nel superamento psicologico e sociale.La sindrome della capanna di cui molti discutono in questi giorni, problema psicologico che rinchiude nelle case-rifugio ancora molte famiglie, uomini e donne, bambini e ragazzi, va superata e affrontata con tutti i mezzi di cui si dispone.Venerdì 19 giugno ore 18 si terrà la prima tappa di un ciclo di presentazioni di libri editi da editori pugliesi: si partirà con il nuovo libro del giornalista Roberto Guido, In bici sui mari del Salento. Alla scoperta delle 20 spiagge più belle della Puglia (pp. 168), Ediciclo editore, con Loredana Capone, assessore all’industria turistica e culturale, Cosimo Chiffi, pianificatore dei trasporti ed esperto di mobilità sostenibile, Sebastiano Venneri, responsabile turismo di Legambiente nazionale. Coordinerà Pierpaolo Lala.Piazzetta Carducci, centro storico, Lecce.Info: 0832.37.35.76.