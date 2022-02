Bari, arriva Liberrima. La libreria leccese mantiene il format: libri, vino e musica a pochi passi dal centro. Entro febbraio l'apertura in via Calefati

Liberrima apre a Bari. La storia libreria leccese nata dall'idea dell'imprenditore salentino Maurizio Guagnano, nascerà a pochi passi dal centro cittadino: in via Calefati 12, nei pressi di Corso Cavour e teatro Petruzzelli.

La libreria gemella a Bari: dai libri alla cena, il format vincente

La libreria manterrà il format di quella storica esistente - da quasi trent'anni - su Corso Vittorio Emanuele a Lecce: libreria con possibilità di prendere un caffé, un aperitivo e anche cenare.

L'apertura è prevista per la fine del mese di febbraio: in via Calefati sarà un locale di 350 metri quadrati ad ospitare la nuova libreria, che assumerà circa otto persone, e che avrà vicino altre due concorrenti Feltrinelli e Laterza.

Libri e non solo, dicevamo: il format che ha reso celebre Liberrima a Lecce è stato prima di tutto l'orario, Liberrima infatti è stato uno dei primi esercizi commerciali - insieme a qualche locale food - a restare aperta fino alla mezzanotte cosentendo così a tutti, anche chi lavora fino a tardi, di poter fare acquisti o godere di qualche lettura.

Ma anche perché all'interno della libreria è possibile (dalle 17 in poi) prendere un te oppure fare un aperitivo o una cena leggera curata anche nell'abbinamento con i vini e la musica live. Bottiglie che si potranno acquistare insieme ai famosi cesti letterari che sono diventati negli anni regali graditi grazie al mix di libri, bottiglie di vino e prodotti tipici.