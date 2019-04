«Li ho tamponati, sono fuggito» E un 19enne ora rischia grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una domenica horribilis funestata dalla morte di un primo centauro non era finita sulla superstrada, ma la tragedia si è spostata al mare. Perché appena un paio d'ore dopo c'è stato un altro morto, stavolta a Capilungo, una delle marine di Alliste sulla litoranea che collega Gallipoli a Torre San Giovanni.Ancora in sella ad una moto, a morire è stato Lorenzo Marsano, 29enne di Matino. La moglie, una 31enne di Taviano, Federica Rizzo, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Si erano sposati da pochi mesi, Lorenzo e Federica, ma tutto, sogni e progetti, si sono infranti in un attimo. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è nelle mani dei carabinieri della stazione di Racale, diretti dal maresciallo Claudio Fracasso insieme con i colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Casarano ad interim dal tenente Giancarlo Coluccia.Secondo i primi riscontri, pare che attorno alle 18 il giovane era alla guida del mezzo, una Yamaha Xrs 700, e procedeva in direzione della vicina Torre Suda. A questo punto, non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, ma sembra che la moto sia stata violentemente tamponata da un'auto, una Jeep Renegade.Fatto sta che la moto e i due passeggeri, all'altezza del ristorante pizzeria La Frisara, sono stati sbalzati contro un palo dell'energia elettrica. Fatale il colpo subito al volto da Marsano, che l'ha ucciso come una sentenza.La donna invece è volata sull'asfalto ma si è salvata riportando comunque ferite serie. Il conducente dell'auto si sarebbe allontanato senza fermarsi per prestare soccorso. Sarebbe stato visto da alcuni testimoni che hanno notato tutto e l'hanno riferito ai militari. Qualche ora più tardi, tuttavia, il giovane si è presentato in caserma a Racale per raccontare la propria versione dei fatti: si tratta di G.F.C., un 19enne di Alliste. «Li ho tamponati, ma sono scappato via per paura dopo quello che era successo». Il 19enne è stato denunciato per omicidio stradale e per omissione di soccorso.Determinanti le descrizioni raccolte ed eventuali riprese filmate da qualche circuito di videosorveglianza installato nella zona per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi risalire alle responsabilità. Drammatica la scena del corpo senza vita di Marsano sulla strada, coperto da un lenzuolo verde.La moglie è stata trasportata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso: dovrebbe cavarsela, anche se l'uomo che aveva scelto per dividere la propria vita non c'è più. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.La salma del centauro è stata trasferita presso la camera mortuaria del nosocomio leccese dove nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico. Le indagini dei carabinieri sono ora concentrate sulla ricostruzione dell'incidente. La notizia è piombata rapidamente sui social destando sconcerto e tristezza. A Matino Lorenzo era conosciuto per aver giocato, fino a qualche anno fa, nella Salento Heat Basket. Lascia un fratello e i genitori, distrutti dal dolore in quello che per Matino avrebbe dovuto essere un giorno di festa patronale, tra processioni, pranzi e abbracci con amici e parenti.