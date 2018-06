Festa dei bambini, sul palco il cantante Matteo Cazzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantante e musicista Matteo Cazzato primo ospite dell’undicesima edizione la “Festa del bambino” a Lizzanello, appuntamento atteso da bimbi di tutte le età e famiglie. La manifestazione, organizzata dall’associazione Paladini con il patrocinio del Comune di Lizzanello, Settore Welfare e Cultura, si svolgerà in piazza della Libertà da oggi e sino a domenica. Socializzare attraverso il divertimento, la sana competizione, riscoprire emozioni positive. Tre giorni di eventi, dalle 9 del mattino, con giochi gonfiabili e altre attività sportive, ricreative e didattiche, simulatori di formula uno, attività di laboratorio e baby dance, con gli animatori del villaggio e gli artisti di strada. Uno sguardo anche alla solidarietà con lo stand e il salvadanaio dell’associazione onlus Cuore Amico. Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici locali.Start questo pomeriggio alle 18 con l’inaugurazione della festa affidata a Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia, arcivescovo metropolita di Lecce e il sindaco di Lizzanello Fulvio Pedone. A seguire, alle 19,30 per la gioia delle giovanissime ospite Matteo Cazzato, originario di Presicce e tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Amici”.Domenica grande evento di chiusura con il concerto, unico in Puglia, “Tommy Miglietta Kunte’o”. Il giovanissimo e talentuoso tamburellista Tommy, 10 anni e tanti riconoscimenti a livello nazionale e non solo, accenderà la piazza di Lizzanello, al ritmo della pizzica. Special guest Carlo Marzo, Ellade Bandini, Cristina Frassanito, Rossano Ruggeri e Giusy Colella.