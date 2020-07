Lezioni in presenza? Il Salento ha bisogno di 1.140 prof in più

Ultimo aggiornamento: 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza assunzioni aggiuntive la scuola non può partire in presenza. Non è un'opinione, ma un imperativo dei sindacati a fronte delle necessità imposte dal Covid.Per il Salento il fabbisogno calcolato dalla Cisl scuola Puglia è di 1.140 docenti in più, oltre a 456 fra collaboratori scolastici e personale amministrativo. La richiesta dei sindacati, per la Puglia, è di 6.350 docenti e 2.540 Ata da assumere a tempo determinato, per 10 mesi. I docenti salentini, secondo le proiezione di Cisl scuola, dovrebbero passare da 10.240 a 11.380 e il personale Ata da 2.781 a 3.237 se l'investimento sarà pari ai 3 miliardi chiesti dai sindacati, quindi ne serve uno in più rispetto ai due messi sul piatto dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.In più c'è da sciogliere il rebus della destinazione dei 2 miliardi. Si tratta di capire se saranno destinati anche all'assunzione di personale aggiuntivo. Con due miliardi utilizzati anche per assunzioni a tempo determinato i docenti in più, in servizio nelle scuole del Salento sarebbero 798 (contro i 1.140 chiesti dai sindacati) e gli Ata 228 (con un miliardo in più raddoppierebbero). La Puglia potrebbe avere 4.445 docenti aggiuntivi (contro i 6.530 rivendicati dai sindacati) e gli Ata 1.270 contro i 2.540 ritenuti necessari a garantire la sicurezza della popolazione scolastica.«Senza queste risorse umane aggiuntive la scuola non ce la fa dice Roberto Calienno, segretario regionale Cisl Puglia , è follia pensare di poter affrontare il Covid con le stesse forze dello scorso anno scolastico. D'altra parte in questi giorni si stanno registrando nuovi casi in Puglia, il virus sta qui e i bambini possono essere portatori asintomatici. Non ci sono certezze sulla destinazione dei fondi, la ministra Azzolina non ha chiarito se saranno utilizzati anche per l'assunzione di personale e se lo fossero servirà un altro miliardo per avere l'organico necessario ad affrontare il rientro a scuola».E c'è di più. «Abbiamo chiesto che siano mantenute le dirigenze anche nelle scuole sottodimensionate puntualizza Calienno perché è impensabile dare a reggenza una scuola, in un momento così complicato. Senza i due collaboratori in più per scuola non potremmo neppure garantire la vigilanza perché in Puglia abbiamo 3.500 punti di erogazione, come si fa? I dirigenti scolastici hanno un carico di responsabilità non indifferente e nessuno si è organizzato perché non ci sono indicazioni chiare dal ministero. Continueremo a sensibilizzare tutte le forze politiche e il Governo per far comprendere che così non si può andare avanti».Il grido di guerra di Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal, Gilda è esplicito: «La scuola si fa a scuola». Il timore che senza investimenti corposi la lezione in presenza sarà evocata, ma di fatto non percorribile con le rirne maggiormente le scuole più numerose condannate alla didattica a distanza che per il momento è solo una trasposizione della lezione frontale su una piattaforma, come ha stigmatizzato su Quotidiano Salvatore Colazzo, ordinario di Pedagogia sperimentale all'Università del Salento. La battaglia dei sindacati è stata chiaramente manifestata con una videoconferenza stampa nazionale, l'altro ieri, in cui è stato sottolineato che: «Qualora con le risorse disponibili per interventi didattici (circa 2 miliardi) si intendesse incrementare la dotazione organica delle scuole (al fine di garantire la suddivisone e riorganizzazione degli alunni in gruppi tali da assicurare il necessario distanziamento) sarebbe possibile assumere poco più di 56.000 docenti e 16.000 Ata per 10 mesi. Da qui l'insufficienza delle risorse annunciate che andrebbero ulteriormente incrementate, per fronteggiare l'inizio dell'anno scolastico con le indispensabili risorse di organico».Le richieste dei sindacati non si limitano all'assunzione del personale, ma sono anche di natura sanitaria: «Chiediamo l'istituzione di una specifica modalità di controllo del territorio da parte delle Asl rispetto alle scuole e ai lavoratori fragili».© RIPRODUZIONE RISERVATA