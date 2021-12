In coma 16enne, arrestato pirata della strada

Investe un ragazzo di 16 in sella ad una bicicletta, lo abbanondona per strada, fugge poi viene rintracciato ed arrestato. Il giovane intanto finisce in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Abbandonato ai margini della strada

E' successo ieri sera attorno alle 22.30 a Leverano, paese del Salento tra Lecce e Porto Cesareo. Il ragazzo stava rientrando a casa lungo via Della Libertà, mancavano poche centinaia di metri quando è stato travolto da una Bmw guidata da un uomo di 47 anni, di San Pietro in Lama. Scaraventato ai margini della strada, il giovane è stato soccorso da un automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi ed è stato trasportato in codice rosso da un' ambulanza del 118. Il pirata della strada è fuggito.

Targa a terra

L'investitore è stato individuato dai carabinieri della stazione di Leverano attorno a l'1.30 di notte, grazie alla targa anteriore trovata sul luogo dell'incidente e staccatasi dal paraurti anteriore a seguito della collisione. L'uomo è stato raggiunto telefonicamente ed in seguito si è presentato nella stazione dei carabinieri di San Pietro in lama accompgnato da un avvocato.

Omissione di soccorso

E' stato arrestato e messo ai domiciliari dopo avere sentito il parere del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, Luigi Mastrioniani. Risponde di omissione di soccorso e di lesioni gravissime, la Bmw è stata sequestrata.