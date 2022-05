Leverano, due candidati sindaco: Rolli contro Biasi. Le liste

Chiusi i termini per la presentazione delle liste, sarà ufficialmente sfida a due nel Comune di Leverano. Da una parte il sindaco uscente, Marcello Rolli, sostenuto dalla lista “Scelta Popolare-Siamo Comunità”, dall'altra lo sfidante, Giovanni Biasi, alla guida della lista civica “Futuro sostenibile”. In entrambi gli schieramenti tanti volti nuovi, provenienti per lo più dalla società civile.

Scelta Popolare-Siamo Comunità Candidato sindaco: ROLLI Marcello

Candidati consiglieri: CAGNAZZO Fabrizio Cosimo CAGNAZZO Ines Serena detta Ines D'ANNA Riccarda FRISENDA Maria Giulia GALA Maria Antonietta GATTO Rocchino GIUSTIZIERI Alessandro GUIDA Francesca MUCI Carmine Antonio detto Nuccio PALADINI Paolo QUARTA Cosimo SCALCIONE Antonio VALENTINO Luigi Piero detto Pierluigi VALENTINO Sara ZECCA Andrea ZECCA Martina Futuro Sostenibile Candidato sindaco: BIASI Giovanni Candidati consiglieri: CAPUTO Francesco CORDELLA Antonio Giovanni D'AGOSTINO Antonio DELLA DUCATA Roberta DURANTE Maria Roberta ERROI Giancarlo LANDOLFO Lucia Benedetta MANGIA Roberto MARIOTTI Carmen MARTINO Giovanni MIRI Gianluca MUJA Gabriele POLITANO Maria Giada POLITO Stefania VALENTINO Antonio ZECCA Marco.

