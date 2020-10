Si è fermato, con la sua auto, in una delle piazzole di sosta della circonvallazione di Leverano, nel Salento,

e si è sparato un colpo alla testa. E' accaduto questa mattina: l'uomo, 44 anni, si è ucciso con la pistola che deteneva per uso sportivo. Choc in paese.

Aggiornamenti a breve.

Ultimo aggiornamento: 14:12

