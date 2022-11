Aveva quasi 400 piante di marijuana: condannato a tre anni di reclusione

Nel settembre del 2021 fu trovato in possesso di quasi 400 piante di marijuana. Per Bruno Iaconisi, 62enne di Leverano, oggi è arrivata una condanna a tre anni di reclusione. L'uomo era stato arrestato insieme al 29enne Mirko Selce, anche lui di Leverano, dai poliziotti del commissariato di Nardò. Nel corso della perquisizione in un casolare di proprietà del 62enne, gli agenti trovarono 376 piantine di marijuana contenute in sei vasche, una cella frigorifera dismessa utilizzata come deposito, un impianto di illuminazione a neon e un impianto di aerazione, il tutto utilizzato per coltivare lo stupefacente. L'uomo, difeso dagli avvocati Stefano Pati e Francesca Conte, è stato condannato dal gup Angelo Zizzari a conclusione del processo con rito abbreviato. Il presunto complice, invece, sarà giudicato con rito ordinario.