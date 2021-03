Paura in paese, auto si ribalta all'alba

Incidente rocambolesco alle prime luci dell'alba a Leverano. Per fortuna senza gravi conseguenze, solo tanta paura. Erano da poco passate le 6.00 quando un motocarro che percorreva via Friuli non si è fermato allo stop ed è stato centrato in pieno da una Peugeot 206, guidata da un giovane locale, che percorreva via Sardegna. L'impatto ha fatto capovolgere il motocarro su un lato. L'uomo alla guida è stato portato in codice giallo all'ospedale di Copertino per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'incidente, oltre alle ambulanze intervenute per prestare i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione guidata dal Maresciallo Gianluca Pagliara.