Torna "Leverano in fiore", il centro storico trasformato in un giardino profumato

Un tripudio di colori attraverso la magia dei fiori: è la meraviglia di “Leverano in fiore”, organizzata dall'omonima associazione, che per l'ultima sera trasforma il centro storico del comune del Nord Salento in un giardino all'aperto. Grazie alla maestria di fiorai locali e di artisti provenienti da ogni parte del mondo i vicoli sono stati tappezzati da favolose installazioni legate al tema dell'edizione 2024: "Roots/radici".

Passeggiando per i vicoli, allietati da musica e con un'area food in via sindaco Caracciolo, si potranno ammirare i lavori degli artisti che sono giunti da ogni angolo del mondo per partecipare al concorso Arteflorando, organizzato dalla Ivan Bergh Floral School.