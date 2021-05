Leuca, nuovo sbarco: in 59 a bordo di un veliero

Nuovo sbarco a Santa Maria di Leuca, si tratta del quarto in pochi giorni. Approdati sulle coste salentine a bordo di un motoveliero 59 profughi provenienti dall'Iraq, Iran e dalla Siria. Tra di loro 7 donne di cui due minori accompagnate, 52 uomini di cui 11 minori non accompagnati e 3 accompagnati.

Sul posto per soccorrere e assistere i migranti due equipaggi di operatori della Croce Rossa insieme con i volontari della Caritas, che hanno portato anche generi di conforto.

Oltre a qualche malore dovuto alla traversata di sei giorni in mare non si sono registrati casi di particolare rilevanza.