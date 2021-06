Oltre una tonnellata di rifiuti nei fondali di Leuca: sub volontari al lavoro per ripulire

Nei giorni scorsi in occasione della Giornata mondiale degli Oceani, la baia di Santa Maria di Leuca, è stata scelta dalla FIPSAS per l’iniziativa Pulifondali insieme a Conca dei Marini, Amalfi, Vasto e Pescara.

Venti subacquei tesserati FIPSAS della sezione te rritoriale di Lecce hanno recuperato oltre una tonnellata di rifiuti, materiale inquinante depositato nei due specchi d’acqua oggetto delle ricerche. I sub hanno portato in superficie: una pedana in ferro, materiale plastico, residui di imbarcazione, resine, cordame, reti, gomme, materiale vetroso e materiale ferroso, a dimostrazione che l’inquinamento non è mai solo in superficie.

«L’iniziativa – ha detto il sindaco Santo Papa - oltre a bonificare le aree prescelte, ha dimostrato una forte sinergia tra istituzioni, associazioni, aziende e privati cittadini uniti intorno a questa esemplare attività. Il grande successo che suscitato negli abitanti di Leuca, dimostra quanto stia facendo breccia nella coscienza e nel cuore delle persone l’attenzione verso le tematiche di tutela dell’ambiente e quanto sia necessario moltiplicare eventi simili. Sono grato a nome della comunità di Castrignano del Capo e le sue frazioni al Presidente Matteoli in primis per aver selezionato Leuca tra i luoghi dell’iniziativa, ai tesserati FIPSAS che hanno operato sul posto e a tutti coloro che hanno collaborato per l’ottima riuscita dell’evento».