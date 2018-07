La prima volta di una nave da crociera a Leuca: 600 passeggeri della Silver Muse accolti nel porticciolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Silver Muse ed è la prima nave da crociera di grosse dimensioni che approda a Santa Maria di Leuca. Con i suoi circa 600 passeggeri, proveniente da Olbia, sabato scorso ha raggiunto il Capo di Leuca. L’accosto, al momento sperimentale, della lussuosa nave della compagnia Silver Sea, lunga 212 metri e con una stazza lorda di 40.700 tonnellate, costituisce il culmine di una lunga e laboriosa collaborazione tra le autorità e operatori privati. Leuca ha solo un piccolo porto turistico, di conseguenza non è attrezzata per ospitare navi da crociera. La Silver Muse, come previsto, ha dato fondo in rada. Da lì i passeggeri hanno raggiunto attraverso i tender di bordo il porticciolo dove è stata attrezzata, grazie alla collaborazione di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Capitaneria di porto che hanno fatto affluire personale esperto normalmente in servizio presso altri scali marittimi, una Port Facility come previsto dalla normativa. «Fondamentale per la sicurezza - spiega una nota - è stato il contributo di competenza e professionalità del pratico locale, Giacomo Pepe, che insieme ai piloti della Corporazione di Taranto, Vincenzo Bellomo (presidente dell’Unione Piloti), e Salvatore Eligio, entrambi titolari di decreto per operare nell’area, ha partecipato attivamente ai tavoli tecnici convocati per individuare i punti di fonda idonei per l’ancoraggio della grossa nave».