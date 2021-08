Leuca, finanziere 57enne muore in un incidente stradale: cinque medici indagati per omicidio colposo

Si indaga ora per omicidio colposo e per lesioni personali in ambito sanitario nell'inchiesta che vuole chiarire le cause del decesso del finanziere Giuseppe Barnaba, 57 anni, di Gagliano del Capo: il pubblico ministero della Procura di Lecce, Alessandro Prontera, ha modificato il capo di imputazione che prima ipotizzava l'omicidio stradale a carico del conducente della Peugeot rimasta coinvolta nell'incidente di mercoledì attorno a mezzogiorno a Leuca, in via Udine, mentre Barnaba era in sella ad uno scooter. Cinque i medici indagati, i medici dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase che hanno avuto in cura il militare in servizio nella Tenenza di Santa Maria di Leuca.

L'autopsia



Che si dovesse chiarire se e quali responsabilità debbano essere ricercate nella condotta del personale medico, è una circostanza emersa nel corso dell'autopsia di sabato pomeriggio condotta dal medico legale Ermenegildo Colosimo: l'esame è stato interrotto su disposizione del magistrato, proprio perché si è creata la necessità di capire se le lesioni riscontrare erano state individuate nel corso del ricovero e curate con le terapie più adeguate.

Un problema, peraltro, fatto emergere nel corso del conferimento dell'incarico dall'avvocato Adriana Sanpaolo, legale della famiglia Barnaba (assistita dai colleghi Leonardo Branca, Fabio Accogli ed Ivan Mangiullo). L'autopsia riprenderà domani alle 13.30.