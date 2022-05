Lettera minacce a Barbetta, gli ultras: noi estranei ai fatti. Stima dell'imprenditore

«Massima stima nei confronti di Barbetta». Firmato Ultras neretini. All'indomani della lettera di minacce rivolta a Luciano Barbetta, da poco neo socio dell’unione sportiva Lecce, un lungo comunicato degli ultras granata "Tabula Rasa 2016" chiarisce l'estraneità dei fatti nella vicenda.

Le indagini

APPROFONDIMENTI LECCE Lettera minatoria a Barbetta, s'indaga nel mondo del calcio

Nelle scorse ore infatti si era detto che una delle piste battute nell'indagine - aperta dopo le minacce a Luciano Carmine Barbetta, a capo della Barbetta srl di Nardò che opera nel settore dell'abbigliamento di lusso e nella fornitura di servizi alle più importanti case di moda - porterebbe ad ambienti sportivi salentini visto il malumore in alcune frange degli ultras neretini.

Lettera minatoria a Barbetta, s'indaga nel mondo del calcio

«Fermo restando che ognuno è libero di spendere i proprio soldi come meglio crede - scrivono da Tabula Rasa - abbiamo la massima stima e fiducia nei confronti del dottor Barbetta, persona seria che da anni ormai si spende anima e coropo per tutto il nostro territorio e crediamo e speriamo che il suo avvicinamento all'Us Lecce possa portare al Nardò Calcio solo benefici. Questi gesti non ci appartengono e non appartengono al mondo Ultras - scrivono - non appartangono al nostro modo di essere per cui ci dissociamo categoricamente da quanto scritto sui giornali nelle scorse ore».

La solidarietà di Confindutria

«Fa davvero male - afferma il presidente reggente di Confindustria Nicola Delle Donne - assistere ad episodi di minacce ad un uomo di grande lealtà e cuore, impegnato ogni giorno su tanti fronti per far crescere il territorio e dare un futuro alla sua gente. Il recente investimento nel Lecce Calcio è il giusto coronamento di un imprenditore che tiene a valorizzare i talenti della nostra provincia e che continuerà a credere anche nelle possibilità di tutto lo sport del territorio. Nessun alibi, pertanto, per coloro i quali hanno cercato di minare e ferire un impegno del genere. Esprimo a nome mio personale e di tutti gli associati il mio sostegno a Luciano Barbetta e la ferma condanna degli autori di questo vile gesto criminale».

Nell'augurarsi che le forze dell'ordine facciano luce sulla vicenda al più presto, Confindustria chiede «un ulteriore sforzo corale - conclude Delle Donne - per dare a questa terra alti livelli di legalità in modo che possa esplicare tutto il proprio potenziale».