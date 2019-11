Scuola, i presidi del Salento scrivono ai genitori: «Lasciateci fare il nostro lavoro»

Una lettera nata dalla iniziativa dei dirigenti scolastici salentini per dare voce alle comunità scolastiche e a chi vi opera, in un momento che loro definiscono "di forte disagio, dopo alcuni recenti episodi di cronaca".

«Riteniamo che, a fronte di segnali di crisi del rapporto scuola-famiglia e della sua impostazione di natura fiduciaria, sia necessario richiamare tutti gli attori di questa relazione a recuperare il vero significato di un patto educativo che dovrebbe sostenere e sostanziare la relazione tra le due primarie agenzie formative, per il bene e la formazione armoniosa delle Alunne e degli Alunni, futuri adulti di domani - si legge nella lettera dei presidi -. Ai genitori, che affidano i figli all’Istituzione scolastica, si chiede un atto di fiducia in quanto l’affidamento è etimologicamente intriso della fides, di una fiducia che sia reciproca e che sia corroborata da un dialogo sereno, non inficiato da tentativi di ingerenza dei rispettivi ruoli o da lamentele improduttive, quand’anche fossero dettate da buone intenzioni».



Poi il passaggio in merito ai social: «Non è facile operare nella scuola quando al di fuori, a un dipresso da noi, spalancata la porta del web e dei social, si scatenano voci di qualsivoglia fatta e provenienza che si duplicano e amplificano di chat in chat perdendo la connessione con la realtà dei fatti».



Infine l'appello alla correttezza, anche d parte della stampa: «Chiediamo, pertanto, con la voce ferma e unanime, agli organi di stampa la correttezza nell’informazione, nonché alle famiglie di fidarsi dell’Istituzione scolastica che è costantemente aperta al dialogo, in quanto strumento fondamentale di costruzione di cittadinanza per le nostre studentesse e i nostri studenti».







Tra i firmatari figurano la gran parte delle scuole del Salento

