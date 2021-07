Lequile: uomo ucciso a colpi di pistola davanti alla moglie

Un uomo è stato ucciso in un agguato a colpi di pistola avvenuto nella tarda serata nel centro di Lequile: si tratta di Giovanni Caramuscio, 69 anni anni, di Monteroni. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco mentre si trovava allo sportello di un bancomat.

Freddato davanti alla moglie

Insieme all'uomo, che stava prelevando del denaro allo sportello, c'era la moglie che lo attendeva in auto e ha assistito all'omicidio. Sul posto il 118 che ha tentato di soccorrerlo, ma a quanto pare all'arrivo dei soccorsi era già privo di vita.

Forse un tentativo di rapina

A quanto si apprende l'uomo era un ex direttore di banca ora in pensione. E si trovava a Lequile in visita da un nipote. Da una prima ricostruzione potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina finito nel sangue. La vittima avrebbe tentato di reagire e il rapinatore gli avrebbe sparato due colpi uccidendolo.