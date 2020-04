Armato di fucile, getta candeggina sul salumiere per rubare l'incasso: malvivente in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rapinatore armato di fucile a canne mozze, e con il volto coperto da un cappuccio, ha ripulito dell’incasso della giornata un salumiere di Lequile, nel Salento , proprietario di un negozio di generi alimentari in centro, a Largo Castello.Lanciandogli contro della candeggina presente in negozio il malvivente lo ha minacciato con l’arma per farsi consegnare il denaro della cassa, qualche centinaio di euro, per poi fuggire via. È accaduto ieri sera poco prima della chiusura del negozio.