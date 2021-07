Il delitto di Lequile, caccia al complice/ Fuggito sul retro della banca, risponde di omicidio in concorso

Non si fermano le ricerche del complice dell'uomo fermato e condotto in carcere ieri con l'accusa di avere ucciso e rapinato venerdì sera Giovanni Caramuscio, 64 anni, di Monteroni, mentre stava prelevando denaro dallo sportello bancomat della banca di via San PIetro in Lama, a Lequile alle porte di Lecce.

Le ricerche

Il secondo omicidio consumatosi nel Salento nel 2021 sta vedendo in queste ore convogliare le indagini sul complice di Paulin Mecaj, 31 anni, albanese, residente a Lequile.

L'inchiesta condotta dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Alberto Santacatterina, dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo e della Compagnia di Lecce ha perlomeno due certezze: il ricercato indossava una mascherina chirurgica, come lo stesso Mecaj. Ed insieme sono fuggiti sul retro della banca quando, erano circa le 23, Caramuscio è crollato al suolo centrato al torace da due colpi di pistola calibro 9.

I testimoni

Gli inquirenti cercano testimoni ed impianti di videosorveglianza. Gli uni e gli altri si sono rivelati preziosi per consentire al magistrato di emettere un decreto di fermo che contesta a Mecaj le accuse di omicidio volontario, in concorso con il complice, con l'aggravante dello scopo di rapina, di porto in luogo pubblico di una pistola con la matricola cancellata ed impiegata per commettere il delitto. Mecaj è stato visto gettare un sacchetto bianco in un pozzo: c'erano gli abiti usati poco prima per rapinare ed ammazzare Caramuscio. A casa i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 9 nascosta in una pianta, nonchè gli abiti che nel frattempo aveva indossato con l'obiettivo - questa l'accusa - di eludere impianti di videosorveglianza e testimonianze.