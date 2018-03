Bare e resti accatastati, “discarica” nel cimitero

Non è tutto. Le successive verifiche dei militari della Forestale leccese, infatti, hanno permesso di accertare che quella zona adibita a deposito era in contrasto con le norme tecniche ambientali: con particolare riferimento ai rischi sanitari che sarebbero potuti derivare dalla vicinanza dei bagni pubblici presenti all’interno del cimitero, il cui accesso è stato interdetto dai sigilli in quanto la relativa finestra affaccia proprio sull’area di stoccaggio. Irregolarità sarebbero inoltre emerse per l’assenza quasi totale di pavimentazione, dei sistemi di drenaggio delle acque, di una idonea chiusura della porta d’accesso all’area e per la totale esposizione dei rifiuti cimiteriali agli agenti atmosferici.

Quei resti di bare e quei brandelli di abiti, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, anziché essere smaltiti come previsto dal decreto presidenziale in materia, erano stati accatastati in un’area all’aperto del cimitero comunale, esposti per giorni alle intemperie ed a pochi passi dai bagni pubblici del camposanto. Un lugubre e maleodorante deposito a cielo aperto, finito sotto sequestro e costato per un funzionario di 63 anni la denuncia in stato di libertà, con l’accusa di gestione illecita di rifiuti.È il bilancio dei controlli che i carabinieri della Forestale della stazione di Lecce hanno effettuato all’interno del cimitero comunale di Lequile. Accertamenti scattati in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano contattato il 1515 (il numero di pronto intervento per le emergenze ambientali), comunicando la presenza dell’improvvisato e poco igienico deposito di rifiuti speciali cimiteriali all’interno della struttura.Ai militari è bastato accorrere sul posto per avere conferma della veridicità della segnalazione. In un’area all’aperto del camposanto, infatti, i Forestali hanno constatato l’effettivo stoccaggio irregolare dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, che avveniva in maniera non conforme alle prescrizioni del decreto che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari.In particolare, nell’area in questione erano stati ammassati resti (sia metallici che lignei) di casse utilizzate per le sepolture, avanzi di indumenti, imbottiture, simboli religiosi ed ornamenti nonché pezzi di lapidi ed altro materiale inerte proveniente da lavori di edilizia cimiteriale. Rifiuti che, oltre a non essere stati separati per categorie omogenee, risultavano anche privi degli specifici imballaggi flessibili previsti dalla norma.