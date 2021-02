Barca confiscata alla mafia, il presidente del circolo la vende a sé stesso: Lega navale commissariata, inchiesta della Procura per peculato

Inchiesta penale e commissariamento per la sezione di Frigole della Lega Navale. La vendita di una barca con relativo motore fuoribordo avuto in assegnazione come bene confiscato alla mafia ha determinato l’apertura di un fascicolo in Procura per l’ipotesi di reato di peculato. Sospeso il presidente Vincenzo D’Amato, sottufficiale dell’Aeronautica in pensione.

Tutto ha preso il via dalla relazione contabile depositata in Procura ed inviata ai vertici nazionale della Lega navale dal revisore dei conti per segnalare un’anomalia: quella barchetta di quattro metri e mezzo motorizzata con un fuoribordo di 30 cavalli è risultata venduta al presidente Quaranta. Pur se, ed è questo che dovrà accertare l’inchiesta del pubblico ministero Luigi Mastroniani e dei poliziotti della Squadra mobile, trattandosi di un bene confiscato alla mafia e assegnato alla sezione di Frigole il 25 settembre dell’anno scorso, non sarebbe alienabile perché destinato unicamente ad agevolare il perseguimento degli scopi sociali.