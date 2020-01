Psicosi Coronavirus: sulle chat l'audio che avvisa di non andare al Fazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - La paura del contagio passa anche attraverso le notizie incontrollabili, come quella che in queste ore fa il giro dei telefoni salentini, propagata sulle chat di Whatsapp. Nelle chat dei genitori infatti circola un audio in cui un uomo molto agitato avvisa i conoscenti che al Vito Fazzi di Lecce è stato ricoverato un cittadino cinese con tutti i sintomi del Coronavirus. Quest'uomo sarebbe stato messo in isolamento, spiega ancora l'uomo dell'audio, facendo immediatamente scattare l'allarme. Inutile dire che il racconto sta facendo scalpore, anche perché - sempre stando all'audio - sarebbe "sicuro", in arrivo di prima mano dagli operatori in servizio al 118, che "starebbero allertando tutti".Dal Vito Fazzi hanno immediatamente smentito la notizia, una fake news bella e buona. Che nasce però da un fatto realmente accaduto e che ha a che fare con la psicosi da contagio che in queste ore colpisce a ogni latitudine.Nei giorni scorsi infatti un musicista salentino rientrato dalla Cina, in viaggio con la cantante che ha fatto scattare l'allarme all'ospedale di Bari propria nella regione dello Wuhan, è stato infatti obbligato dai genitori dei bambini a cui insegna musica a sottoporsi ai controlli. Pena la diserzione delle lezioni. Il malcapitato, quindi, pur non presentando alcun sintomo sospetto, si è visto costretto a recarsi in ospedale, a Lecce, per farsi visitare al fine di rassicurare tutti sulla sua salute. Il suo arrivo ha ovviamente richiesto l'adozione del protocollo di sicurezza del caso, destando alcuni sospetti. E come spesso accade, la notizia ha iniziato a circolare perdendo in pochi passaggi i suoi reali connotati, fino ad arrivare al ricovero di un cinese ammalato. Un caso scuola di notizia inventata, dunque, sulla base però di una paura diventata decisamente contagiosa.