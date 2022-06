Lecce, incidente in Tangenziale. Il guardrail trapassa l'auto: morte cerebrale per una studentessa 28enne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla tangenziale est di Lecce, in direzione Maglie all'altezza dell'uscita numero 3, nel primo pomeriggio di oggi, 4 giugno. Un'auto è finita fuori carreggiata, contro il guardrail, che ha sfondato il parabrezza attraversando l'auto da parte a parte, colpendo al volto una donna di 28 anni, Alessanda Musolino di Taranto, studentessa: trasportata d'urgenza in ospedale, e le sue condizioni - già disperate - sono apparse subito gravissime. In ospedale, dove i medici hanno tentato disperatamente di salvarle la vita, ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Fatale il trauma facciale riportato.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, incidente stradale sulla Tangenziale est: auto tagliata dal... LECCE Incidente sulla tangenziale Est: auto incastrata nel guardrail BARI Incidente sulla statale dei "Trulli", muore un'altra... LECCE Incidente nella notte sulla litoranea: due giovani finiscono con... L'INCIDENTE MORTALE Incidente stradale fatale tra due auto: due morti e un ferito

Sul posto si è recato personale della Polizia municipale per i rilievi e per i rituali accertamenti anche sull'eventuale stato di alterazione da alcol o stupefacenti, che hanno tutti dato esito negativo. Posto sotto sequestro il cellulare, che è stato ritrovato acceso e fuori dall'abitacolo.

Incidente in tangenziale: la seconda volta in pochi giorni

Era successo un sinistro con dinamica quasi identica lo scorso 16 maggio: anche in quel caso un'auto era stata tagliata in due dal guardrail, proprio sulla tangenziale est di Lecce. Miracolato l'autista. Diversa l'uscita della tangenziale, in questo caso lo schianto è avvenuto all'uscita 3 (quella per via Adriatica, Torre Chianca), qualche giorno fa l'uscita era la 8.

(Ha collaborato Andrea Tafuro)