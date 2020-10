La protesta scende in piazza, tra esasperazione e rabbia. A Taranto, Brindisi e Lecce un solo grido: «No alle chiusure» - VIDEO

Nuova protesta in serata contro le chiusure deciso dal Dpcm del governo. A Brindisi commercianti in piazza guidati dall'organizzatore Ferruccio Palazzo. Le rivendicazioni riguardano il lavoro ma anche i diritto alla scuola in presenza.

(Video: Max Frigione)

Proteste anche a Taranto, dove i cittadini sono scesi in piazza per una manifestazione molto partecipata senza sigle associative.

(Video: studio Ingenito)

Le partite iva che fanno parte dell’ Associazione Pin (Partite Iva Nazionali) hanno protestato questa mattina di fronte alla prefettura di Lecce. Una rappresentanza è stata ricevuta dal Prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, al termine della manifestazione contro i provvedimenti anti-covid del governo contenuti nell’ultimo Dpcm del 24 ottobre scorso.

I manifestanti criticano fortemente le scelte del governo, che a loro dire penalizzano soprattutto quelle attività costrette a severi adeguamenti igienici sanitari e poi costrette comunque alla chiusura.

Ultimo aggiornamento: 22:26

