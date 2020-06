Lecce, Ztl estiva anticipata alle 19: quest'anno il centro “chiude” già a luglio

Varchi attivi dalle 19, la novità è che quest'estate a Lecce si parte già a luglio. Un mese prima rispetto al 2019 quando l'orario anticipato della Ztl - rispetto alle 21 - partì ad agosto. Non solo: ci saranno anche le navette notturne per il centro storico e l'attivazione del servizio Park & Ride.

Sono, dunque, prossimi al debutto i provvedimenti studiati da Palazzo Carafa per decongestionare il traffico veicolare all'interno del cuore della città durante i prossimi mesi estivi. Dal 1 luglio al 31 agosto come deliberato ieri dalla Giunta le telecamere delle zone a traffico limitato saranno attive dalle 19 (anziché dalle 21), mentre i collegamenti con i tre parcheggi di Foro Boario, Torre del Parco e Settelacquare saranno potenziati con un servizio bus nelle ore serali, fruibile tramite la formula del biglietto unico. Il piano messo a punto dall'amministrazione comunale per disincentivare l'utilizzo dell'auto privata ricalca quello messo in atto dodici mesi fa, e pensato proprio per evitare problemi di congestionamento veicolare nell'area antica durante il periodo estivo.

L'obiettivo come sempre è quello di convincere i leccesi a lasciare a casa l'auto privata, e raggiungere il cuore cittadino tramite il trasporto pubblico locale. Occhio alle multe, quindi, per chi questa estate deciderà di spostarsi in centro alla guida della propria vettura. A differenza dello scorso anno con telecamere attive dalle 18 solo nel mese di agosto - i provvedimenti entreranno in vigore già dal primo luglio. Come detto, la Ztl - compresa all'interno degli assi viari di via Università, via Galasso, viale Michele de Pietro, viale XXV Luglio, viale Francesco Lo Re, via Duca degli Abruzzi e via Manifattura Tabacchi scatterà dalle 19 alle 6 del giorno successivo di tutti i giorni feriali con il divieto di transito, sosta e fermata ai veicoli non autorizzati.

Restano invariati gli orari per le domeniche e i festivi, con telecamere attive h24. Più collegamenti dai parcheggi di interscambio con il centro. Quest'anno sono tre i percorsi previsti: le navette FB e TP, rispettivamente da Foro Boario e Torre del Parco, saranno attive dalle 19 alle 2 di tutti i giorni feriali e festivi con frequenza 15 minuti, mentre la navetta da Settelacquare (ST) sarà attiva nella stessa fascia oraria ma con una frequenza di 20 minuti. Il servizio è stato potenziato - come specificato nella delibera grazie al recupero di una parte delle percorrenze non effettuate nel periodo di lockdown.

Ritorna anche il Park & Ride, il servizio di sosta che consente di lasciare l'auto nei parcheggi di interscambio senza limiti di tempo, pagando un ticket unico che permette di utilizzare i mezzi pubblici di collegamento con il centro. La formula prevede un doppio scontrino, uno da lasciare all'interno del veicolo e l'altro da esibire sui mezzi pubblici. Gli automobilisti che vorranno usufruire dell'offerta, quindi, potranno parcheggiare l'automobile al City Terminal o a Torre del Parco pagando 2 euro per il biglietto giornaliero o 15 euro per l'abbonamento mensile. Nel ticket è incluso anche il trasporto di tutti i passeggeri dell'autovettura. Stesse tariffe anche per i collegamenti da Settelacquare: il biglietto consentirà il trasporto verso il centro cittadino di tutti i passeggeri, fermo restando la gratuità della sosta all'interno del parcheggio. Infine, per promuovere l'offerta, saranno posizionati tre totem davanti ai parcheggi.

