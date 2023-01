Il nuovo anno porta con sé una buona notizia per i residenti del centro storico: arrivano finalmente le nuove telecamere, le prime tre saranno installate nel corso dei prossimi giorni in vico Mondo Nuovo e via Marco Aurelio nei pressi delle Officine Cantelmo e in Corte Licci, la strada dove è presente il secondo ingresso del circolo tennis.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Il sindaco Salvemini sul futuro della città: «Far convivere movida e cultura» IL VIAGGIO Il Barocco in ostaggio: chiese liberate dalle automobili, (piazza Duomo invece attende). Troppi pass per il centro storico I NUMERI Multe per Ztl, grattini e photored: 110 mila in meno di un anno e stangata da 11 milioni

I lavori da gennaio

I lavori verranno effettuati nel corso della seconda metà del mese di gennaio e prevederanno un restringimento di carreggiata per permettere ai mezzi di poter installare le strumentazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto di video sorveglianza. Il progetto, approvato con delibera di Giunta a settembre dello scorso anno, è stato finanziato con 170mila euro di fondi assegnati dal Ministero dell’Interno e prevede il posizionamento di 10 telecamere in corrispondenza di altrettanti accessi alla zona a traffico limitato che serviranno a tutelare il cuore della città, limitando gli accessi indesiderati da parte degli automobilisti.

La volontà dell’amministrazione è quella di potenziare i controlli su alcune vie di accesso al centro cittadino, a oggi sfornite di un controllo elettronico e spesso utilizzate dagli automobilisti come scorciatoie per passare da una parte all’altra della città, evitando il traffico dei viali e senza rispettare gli orari di accesso della Ztl. A essere controllati saranno 10 varchi di ingresso alla Ztl oltre ai primi tre che verranno installati nel corso dei prossimi giorni vico dei Fieschi (in uscita su viale XXV Luglio nei pressi della rotonda Garibaldi), via Trinchese (angolo via XXV Luglio, in uscita), via dei Mocenigo (area pedonale a pochi passi da piazza Sant’Oronzo, in uscita su via XXV Luglio), via di Biccari (in uscita davanti al Castello Carlo V), via Maremonti (in uscita su viale Marconi), via Bernardini (ingresso e uscita su via Duca Degli Abruzzi), vico de Argenteris (in uscita su via Duca Degli Abruzzi), via Libertini (in uscita su via Adua, Porta Rudiae) e piazza Angelo Rizzo in uscita da Porta Napoli.

Si aggiungono alle 8 già esistenti

Le nuove telecamere andranno ad aggiungersi alle 8 già esistenti - via Casale Fornello (in entrata e in uscita da viale Michele De Pietro), via Marco Aurelio (in entrata da via Garibaldi), via Fazzi (in entrata da via XXV Luglio), vico dei Verardi (in entrata e in uscita da viale Francesco Lo Re), via Cairoli (in entrata e uscita da via Duca degli Abruzzi), via Cino (in entrata da via Manifattura Tabacchi), via Piero Palumbo (in entrata da via Adua) e piazzetta Arco di Trionfo (in entrata da via Adua) - che da qualche tempo sono state “rinnovate” con apparecchiature di ultima generazione, meno invasive e con un sistema tecnologicamente più avanzato in grado di rilevare sia l’entrata che l’uscita dei mezzi.

«Non possiamo che essere soddisfatti per questo primo passo - afferma il vice sindaco Sergio Signore -, con gli uffici preposti del comune stiamo lavorando per velocizzare quanto più possibile l’iter di attivazione di queste telecamere. La nostra priorità è quella di poter garantire, nel minor tempo possibile, uno strumento di straordinaria importanza, per poter rendere la vita all’interno del centro storico della nostra città sempre più sicura. Con questo progetto avremo la possibilità di monitorare tutti i varchi d’accesso e controllare così tutti i veicoli che transitano a tutte le ore del giorno, nel caso in cui dovesse servire intervenire per salvaguardare l’ordine pubblico. L’auspicio è quello di poter consegnare nel corso dei prossimi mesi questo nuovo sistema di video sorveglianza alla città, che rappresenta un upgrade tecnologico di straordinaria importanza, in particolare nel periodo estivo».