Ztl, a Lecce cambia tutto: nuove tariffe, fasce orarie e zona variabile. Le nuove regole

Ztl h18 con orari di accesso variabili. Zone 30, strade a doppio senso di circolazione per biciclette e nuove tariffe per i pass. Novità in arrivo per la viabilità del centro storico cittadino. Ieri in Giunta a Lecce sono state approvate le modifiche che il governo Salvemini si prepara a mettere in atto per l'accesso e la sosta all'interno dell'area antica.

I principali cambiamenti riguardano le modifiche degli orari di accesso dei varchi elettronici. Il Comune raddoppia le ore di attivazione delle fotocamere lasciando libere due fasce di rispetto: una al mattino e una di pomeriggio. La zona intorno all'Ovale, infatti, comprenderà una Ztl variabile, soggetta cioè al controllo elettronico su 8 accessi, che si andrà ad aggiungere alla Ztl permanente, composta da vie e piazze meno centrali, dalle quali il traffico dei veicoli è interdetto h24 (a eccezione degli aventi diritto) ma non controllata da varchi elettronici (in futuro anche questi accessi saranno controllati con l'attivazione di ulteriori dodici telecamere).



Per le aree a Ztl variabile, l'accesso libero per tutti i veicoli sarà consentito nelle fasce orarie 10-13 e 16-19 nei giorni feriali. Le telecamere, quindi, scatteranno dalle 13 alle 16 e dalle 19 alle 9 del mattino con inibizione h24 nelle domeniche e giorni festivi. Le modifiche agli orari di accesso andranno di pari passo con l'entrata in vigore del nuovo regolamento Ztl (approvato il 30 luglio scorso) che disciplina la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, individuando nuove tipologie di pass per l'accesso e le categorie aventi diritto. Una notizia, questa, che riguarda oltre 5mila fruitori dell'area antica (dati aggiornati a febbraio 2020) tra residenti, affittuari, proprietari, professionisti, commercianti e artigiani.



La Giunta ha approvato le nuove tariffe per l'ottenimento del pass Ztl. Il vecchio regolamento distingueva i permessi definitivi (con validità superiore ai 90 giorni) aventi un costo di 10 euro, quelli provvisori (con validità fino a 90 giorni) e i giornalieri che invece erano gratuiti. Adesso, il costo del pass sarà di 10 euro per due anni, sia per la prima che per la eventuale seconda auto. Per i commercianti la tariffa è stata dimezzata: pagheranno 5 euro all'anno, rispetto ai 10 di prima.



Cambiano i costi per gli accessi occasionali, sia per quelli giornalieri che per i trimestrali temporanei, che da gratuiti diventeranno a pagamento per un costo di 5 euro. Un ritocco al rialzo inevitabile per ridurre il numero dei permessi in circolazione così da liberare il centro storico dalle auto in eccesso. L'amministrazione ha dato mandato al dirigente del settore Mobilità, Fernando Bonocuore, di avviare tutte le azioni organizzative necessarie per il rilascio delle nuove autorizzazioni, al massimo biennali, per l'accesso alla Ztl variabile (controllato dalle telecamere). Non solo. Il Comune ha previsto l'istituzione in tutta l'area del centro storico della Zona 30 e area a ciclabilità diffusa, con limite di velocità fissato a 30 km/h e istituzione di sensi unici eccetto bici intendendo come tali le strade a senso unico per i veicoli a motore che possono essere percorse in entrambi i sensi dalle biciclette. I nuovi orari della Ztl e l'esclusività del rilascio delle autorizzazioni secondo il nuovo regolamento sono subordinati all'emissione dell'ordinanza e degli altri provvedimenti che saranno necessari da parte del dirigente del settore Mobilità, che giungerà nei primi mesi del 2021.

«La Ztl h18 rappresenta un altro tassello della strategia complessiva delle politiche della mobilità sostenibile a Lecce dichiara l'assessore alla Mobilità, Marco De Matteis . La Ztl h18, la zona 30 e una più puntuale definizione delle categorie aventi diritto al pass, rappresentano un passo verso la tante volte auspicata svolta ecologica che vogliamo imprimere nel quartiere più prezioso, dal punto di vista storico-monumentale e turistico della nostra città. Continuiamo a procedere seguendo quelle che sono le indicazioni del programma di mandato, scelto dai leccesi nelle urne e sostenuto con la maggioranza assoluta dei consensi, certi di interpretare il sentire di quanti vogliono una città più sostenibile e vivibile».

