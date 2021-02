Caso delibera Zara, l'opposizione va in Procura e alla Corte dei Conti

Caso delibera Zara: il consigliere comunale di centrodestra, Andrea Guido, si rivolge alla Procura, all’Anac e alla Corte dei Conti. "Oltre un milione di euro di mancati introiti e agevolazioni per una singola azienda": questa la tesi dell'esponente di Fratelli d'Italia. "In qualità di vicepresidente del Consiglio Comunale - si legge in una nota - ho ritenuto opportuno approfondire il contenuto della delibera dello scorso 22 ottobre con cui, in estrema sintesi, il Comune di Lecce ha ridotto del 66% la monetizzazione degli standard pertinenziali relativi all’immobile sito in Lecce alla Via Zanardelli, agevolando una singola azienda e non già tutti i commercianti esercenti nella stessa area urbana interessata dalla normativa di settore".

La delibera aveva sollevato una serie di polemiche anche nei passaggi in Commissione. A sollevare dubbi anche alcuni consiglieri di maggioranza che hanno chiesto chiarimenti agli assessorati all'Urbanistica e al Commercio.

Il consigliere Guido entra nel merito e aggiunge: "Ritengo si possa tranquillamente convenire sulla natura ad hoc di un provvedimento amministrativo che, impatta pesantemente sul Bilancio del Comune in deroga a specifiche norme in materia e sulla base di valutazioni discrezionali. La determinazione della percentuale di riduzione della monetizzazione applicata si basa infatti sulla valutazione che almeno 2 utenti su 3 (66%) della nuova struttura commerciale, si rechino nella stessa senza l’utilizzo della propria auto. Una valutazione determinata senza alcun un supporto istruttorio, oggettivo e certo che, favorendo una singola azienda, genera un mancato introito per il Comune di Lecce, nella misura di circa 1.110.000 euro. Ho ritenuto dunque doveroso interpellare la Corte dei Conti, la Procura della repubblica e l’Anac. L'iniziativa è al solo fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la tutela dei commercianti esercenti nella medesima area interessata dal provvedimento amministrativo e, non da ultimo, gli interessi economici e finanziari del Comune di Lecce".

